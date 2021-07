Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bersenbrück: Wer vermisst sein Pedelec?

Bersenbrück (ots)

Am 13. Juli wurde das abgebildete Pedelec in der Sandstraße in Bersenbrück-Hastrup gefunden.

Hersteller: PowerPac Rahmengröße: 50 Reifengröße: 26 Schaltung: Nabenschaltung

Wer das Fahrrad vermisst oder Angaben zur möglichen Herkunft machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Bersenbrück unter 05439/9690.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell