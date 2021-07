Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Fahrzeug eines Pflegedienstes angefahren und beschädigt

Osnabrück (ots)

In der Rappstraße, in Höhe der Hausnummer 26, beschädigte ein unbekannter Autofahrer am Montagmorgen das Auto eines Pflegedienstes und entfernte sich anschließend, ohne die erforderlichen Feststellungen treffen zu lassen. Der oder die Flüchtige stieß zwischen 10.25 und 10.35 Uhr gegen den auf einem Parkstreifen abgestellten Toyota und verursachte an dem grauen Wagen einen Schaden in Höhe von ca. 1.500 Euro. Möglicherweise war der Unfallverursacher mit einem schwarzen Pkw unterwegs. Zeugen, die Hinweise zu der Unfallflucht geben können, melden sich bitte bei der Osnabrücker Polizei, Telefon 0541/327-2215.

