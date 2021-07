Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Hochwertiges Rennrad im Stadtteil Hafen gestohlen

Osnabrück (ots)

In der Straße "Am Speicher" geriet am Montagabend ein hochwertiges Rennrad der Marke Rose, Modell Backroad, ins Visier von Dieben. Der Eigentümer des lilafarbenen 28-Zoll-Rades hatte dieses gegen 21 Uhr an einem Güterwaggon angeschlossen. Als er eine Stunde später zurückkehrte, musste er feststellen, dass Unbekannte das Rennrad gestohlen hatten. Das Diebesgut verfügt über einen 55cm-Rahmen und ist mit einem schwarzen Sattel, schwarzen Griffen und schwarzen Felgen ausgestattet. Die Ermittler der Osnabrücker Polizei bitten Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Verbleib des Fahrrades geben können, sich unter der Rufnummer 0541/327-2215 oder 327-3240 zu melden.

