Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Brand einer Fritteuse

Uslar (ots)

USLAR (zi.) In der Küche eines Restaurants in der Siemensstraße geriet aus bisher ungeklärter Ursache am 16.05.21, um 17:00 Uhr, eine Fritteuse in Brand. Durch die Freiwillige Feuerwehr Uslar, die mit 30 Einsatzkräften vor Ort war, konnte der Brand gelöscht werden.

