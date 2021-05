Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Bootsabdeckung entwendet

Einbeck (ots)

Dassel, OT Lauenberg (Kr.) 08.05.2021 - 13.05.2021

Im Tatzeitraum von Samstag, den 08.05.2021 bis zum Donnerstag, den 13.05.2021, entwendete ein bislang noch unbekannter Täter eine Bootsabdeckung (Plane) eines Motorbootes und einen dazugehörigen Spanngurt. Das Boot steht auf einem Anhänger und war zum o.g. Zeitpunkt vom 42jährigen Besitzer aus Fuldatal, in Lauenberg an einer Scheune seines Schwiegervaters frei zugänglich abgestellt. Ein weiterer Spanngurt, der die Abdeckung am Boot sicherte wurde vor Ort vom Täter durchschnitten zurückgelassen. Insgesamt ist dem Geschädigten ein Schaden von ca. 360,- Euro entstanden. Zeugen, die möglicherweise Beobachtungen gemacht haben könnten, werden gebeten, sich bei der Polizei in Dassel unter Tel. 05564-999100 oder in Einbeck unter Tel. 05561-949780 zu melden.

