Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Uslar (ots)

Uslar (reu) Am Freitag, 14.05.2021, gegen 16:10 Uhr, wollte ein 51-Jähriger aus Wesertal mit seinem Pkw von einem Grundstück in Uslar, Am Eichholz, in den fließenden Verkehr einfahren. Hierbei übersah er einen von rechts kommenden 41-Jährigen Pkw-Fahrer aus einem Uslarer Ortsteil und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Hierbei wurde die Beifahrerin des 41-Jährigen leicht verletzt.

An beiden Pkw entstand Sachschaden. Der Schaden wird durch die Polizei auf ca. 4000 EUR geschätzt.

Gegen den Fahrer aus Wesertal wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell