Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Brennende Mülltonnen schnell gelöscht

Northeim (ots)

MORINGEN (sch) Gegen 22.15 Uhr wird der Einsatzleitstelle der Feuerwehr in Northeim der Brand einer Mülltonne auf dem Grundstück der Bahnhofstraße 2 in Moringen gemeldet. Bei der Anschrift handelt es sich um den Parkplatz eines Kindergartens. Beim Eintreffen der Polizei war der Brand bereits durch die freiwillige Feuerwehr Moringen vollständig gelöscht. Insgesamt brannte der Inhalt von zwei Mülltonnen. Durch die Hitzeentwicklung wurden die Plastikbehälter beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf 100 Euro geschätzt. Hinweise auf die Brandursache liegen derzeit noch nicht vor. Zeugen oder Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Brand bzw. einen möglichen Verursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Moringen unter der Telefonnummer 05554-99893-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell