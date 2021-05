Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Berauscht am Steuer

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 15.05.2021; 12:28 Uhr

Am Samstagmittag, den 15.05.2021, fiel einer Polizeistreife, im Bereich eines Schnellrestaurants in der Hansestraße in Einbeck, ein Pkw auf, der an der gesamten Beifahrerseite zerkratzt war. Am Steuer saß ein junger Mann, in Begleitung einer weiblichen Person, der mit dem Pkw zum Fenster für dortige Essensausgaben gefahren war. Als der Fahrer sowie das Fahrzeug im Anschlus durch die Beamten kontrolliert werden sollte, stellten diese fest, dass nunmehr der junge Mann auf dem Beifahrersitz saß und die junge Frau das Fahrzeug führte. Daraufhin wurden beide Personen kontrolliert. Der 20jährige, aus einem Einbecker Ortsteil stammende Mann, zeigte während der Kontrolle körperliche Auffälligkeiten, die auf einen möglichen Konsum von Betäubungsmitteln hinweisen. Auf Vorhalt gab er an, dass er an Himmelfahrt einen Joint geraucht habe. Abschließend wurde gegen ihn ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, ihm eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt mit seinem Pkw untersagt.

