Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Schwerer Verkehrsunfall auf der B 10

Karlsruhe (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Dienstagmorgen auf der Bundesstraße 10, bei dem drei Personen schwer verletzt wurden. Die Südtangente ist aktuell für die Unfall- und Bergungsmaßnahmen immer noch voll gesperrt.

Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr ein 60 Jahre Sattelzugführer, gegen 10:30 Uhr, die linke Fahrspur der B10 von der Pfalz kommend in Fahrtrichtung Durlach und fährt aus bislang ungeklärter Ursache auf die vor ihm fahrende Sattelzugmaschine auf. In der Folge durchbricht der 60-jährige Fahrer mit seiner Zugmaschine die Leitplanke der Gegenfahrbahn und kollidiert dort nahezu frontal mit einem Lkw eines 28-Jährigen. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wird der Unfallverursacher lebensgefährlich verletzt. Der 28-jährige Lkw-Fahrer sowie seine 26-jährige Beifahrerin werden ebenfalls schwer verletzt. Die Verletzten wurden durch drei Rettungsteams in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der durch den Unfall entstandene Sachschaden wird auf rund 120.000 Euro geschätzt.

Aufgrund des Unfalls staute sich der Verkehr,bis zu einer Länge von 5 km, in beide Fahrtrichtungen. Auf den ausgewiesenen Umleitungsstrecken rund um das Stadtgebiet von Karlsruhe kam zu keinen größeren Verkehrsbeeinträchtigungen.

Marion Kaiser, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell