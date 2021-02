Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe: Zeuge beobachtet Zigarettenautomatenaufbruch

Karlsruhe (ots)

Zwei bislang Unbekannte brachen am Montag, gegen 23:40 Uhr, in der Wasgaustraße in Karlsruhe einen Zigarettenautomaten auf und flüchteten vor dem Eintreffen der Polizei.

Ein Zeuge beobachtete die Täter, wie diese in Karlsruhe-Durlach einen Zigarettenautomaten aufbrachen und den Inhalt des Automaten entwendeten. Der Zeuge informierte umgehend die Polizei. Als die Täter den Zeugen bemerkten, flüchteten diese. Trotz einer eingeleiteten Fahndung der Polizei konnten die Täter nicht gefasst werden. Weitere Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Durlach unter 0721/4907-0 entgegen.

