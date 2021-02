Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe: Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Karlsruhe (ots)

Ein 20jähriger Pkw-Fahrer missachtet am Montag, gegen 18 Uhr, an der Moldaustraße in Karlsruhe die Vorfahrt und stieß in der Folge mit einem Radfahrer zusammen. Der Radfahrer fuhr auf der Straße An der Trift. Der Pkw-Fahrer bog von der Moldaustraße nach links in die Straße An der Trift ab. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß bei dem sich der Radfahrer leicht verletzte.

