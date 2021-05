Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Motorradfahrer bei Unfall tödlich verletzt

Emsbüren (ots)

Am Sonntagmittag ist es an der Straße zum Schulterhook zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 21-jähriger Mann aus Emsbüren wurde dabei tödlich verletzt. Er war gegen 13.25 Uhr mit seinem Motorrad in Richtung Listrup unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß dort gegen einen Baum. Trotz sofortiger Reanimation durch Ersthelfer und Notarzt, verstarb der junge Mann noch an der Unfallstelle.

