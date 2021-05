Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Etwa 75 Teilnehmer bei Protestkundgebung

Nordhorn (ots)

Am Samstagabend wurde in der Nordhorner Innenstadt im Rahmen einer angemeldeten Versammlung gegen die geltenden Corona-Schutzmaßnahmen demonstriert. Die etwa 75 Teilnehmer hatten sich gegen 19 Uhr vor der alten Kirche am Markt zusammengefunden. Nach mehreren Rede- und Musikbeiträgen wurde die Versammlung gegen 20.30 Uhr offiziell beendet. Zu Störungen oder Verstößen gegen die Hygienevorschriften kam es nicht.

