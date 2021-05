Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung einer Hecke durch Feuer

Bad Gandersheim (ots)

Kalefeld OT Sebexen - Gandersheimer Str., 15.05.2021, 01:10 Uhr. In der Nacht von Freitag auf Samstag am vergangenen Wochenende beschädigten bislang unbekannte Täter die Hecke eines Grundstückes in der Gandersheimer Str. mittels Feuer. Glücklicherweise konnte sich das Feuer aufgrund der feuchten Witterungsbedingungen nicht weiter ausbreiten und beschädigte die Hecke lediglich an einer Stelle. Der Geschädigte konnte Hinweise darauf geben, dass es bei den Tätern um zwei Personen gehandelt haben könnte, die auf Fahrrädern unterwegs gewesen sind. Der Schaden beläuft sich auf ca. 100 EUR. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Bad Gandersheim (05382/919200) zu melden. (Ge)

