Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: ++ In Kasse gegriffen ++ Beschädigte Autos ++ Transportbox mit Impfstoff unauffindbar ++ Betrunken in Hecke gefahren ++

Marburg-Biedenkopf (ots)

In die Kasse gegriffen

Wetter: Den Moment der sich öffnenden Kasse nutzte ein Dieb am Donnerstagabend (22.04.) in einem Supermarkt in der Straße Am Untertor aus. Beim Bezahlvorgang um 21 Uhr griff er in die offene Kasse, entnahm mehrere hundert Euro Bargeld und flüchtete aus dem Laden. Der Mann hat eine dunkle Hautfarbe, ist auffallend groß (190-200cm) und schlank. Beim Diebstahl trug er eine Wollmütze und einen Mundschutz und sprach akzentfrei Deutsch. Die Kripo Marburg, tel. 06421/406-0, bittet um Hinweise: Wem ist Donnerstagabend im Bereich des Tatorts die beschriebene Person aufgefallen? Wer kann die Beschreibung ergänzen oder Hinweise zu weiteren verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben?

Reifen platt und Lack zerkratzt

Rauschenberg - Ernsthausen: Ein platter Reifen sowie eine zerkratzte Fahrertür und Motorhaube sind das Ergebnis einer Sachbeschädigung in der Straße Im Tal. Unbekannte beschädigten zwischen 22 Uhr am Mittwoch (21.04.) und 12 Uhr am Donnerstag den geparkten BMW. Die Reparaturen dürften mindestens 1500 Euro kosten. Hinweise hierzu erbittet die Polizei in Stadtallendort unter tel. 06428/ 9305-0.

Transportbox mit Impfstoff unauffindbar

Marburg: Auf bisher unbekannte Weise kam eine Transportbox mit insgesamt fünf Flaschen eines Covid-19 Impfstoffes abhanden. Das Serum hätte ausgereicht für 50 Impfungen. Die Box war Bestandteil einer ansonsten vollständig vorhandenen Anlieferung an eine Marburger Apotheke. Enthalten war weiterer Impfstoff, anderen Arzneien und Impfzubehör. Die Kripo Marburg hat nach Eingang der Meldung am Donnerstag, 22. April, die Ermittlungen aufgenommen. Bislang gibt es keine Hinweise auf einen Einbruch in die Apotheke.

Auto zerkratzt

Stadtallendorf: Einen Schaden von etwa 1000 Euro verursachte ein Unbekannter, indem er die linke Fahrzeugseite eines geparkten Hyundai zerkratzte. Die Sachbeschädigung fand zwischen 06 Uhr und 15 Uhr am Donnerstag (22.04.) auf einem Parkplatz in der Waldstraße statt. Die Polizei in Stadtallendorf, tel. 06428/ 9305-0, bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen in diesem Zusammenhang.

Betrunken in Hecke gefahren

Marburg: Ein 23-Jähriger kam am Donnerstagabend (22.04.) in der Fontanestraße mit seinem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Hecke. Am Opel entstand dadurch ein Schaden von etwa 2000 Euro, die beschädigte Hecke dürfte einen Wert von etwa 800 Euro haben. Die Polizeistreife führte einen freiwilligen Atemalkoholtest beim Fahrer durch. Aufgrund des Ergebnisses von über 1,3 Promille nahmen ihn die Beamten für eine Blutentnahme mit zur Polizeistation.

