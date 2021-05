Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Brand, ausgelöst durch einen Terrassenheizer

Northeim (ots)

Samstag, 15.05.2021, 22.14 Uhr

Hevensen, Im Stiegsfeld

HEVENSEN(hep)- Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts oder einer fehlerhaften Bedienung kam es zu einer Verpuffung eines gasbetriebenen Terrassenheizers. Hierdurch geriet Mobilar auf der Terrasse in Brand, weiterhin wurde das angrenzende Einfamilienhaus durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen. Ein Hausbewohner wurde verletzt. Durch das schnelle Eingreifen der Ortsfeuerwehren von Hevensen, Wolbrechtshausen und Hardegsen konnte ein weiteres Ausbreiten des Feuers verhindert werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca 15.000 Euro. Weitere Ermittlungen über die Brandursache erfolgen durch das zuständige Fachkommissariat der Polizeiinspektion Northeim.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell