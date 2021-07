Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Rauchmelder löste aus

Osnabrück (ots)

In einem Mehrfamilienhaus an der Schlesischen Straße bemerkte eine Bewohnerin gegen 21.35 Uhr den Alarm eines Rauchmelders und alarmierte die Polizei und die Feuerwehr. Als die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr eintrafen, stellten sie in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss eine starke Rauchentwicklung und Flammen im Bereich der Küche fest. Die Mieterin war nicht anwesend. Die Feuerwehr löschte den Brand und verhinderte Schlimmeres. Verletzt wurde niemand. Ein Gebäudeschaden entstand ebenfalls nicht. Nach ersten polizeilichen Ermittlungen dürfte ein technischer Defekt das Feuer verursacht haben.

