Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Einbruch Betonmischwerk

Melle (ots)

In der Zeit von Freitagabend bis Montagmorgen verschafften sich Unbekannte Zugang zu einem Firmengelände in der Straße "Im Gewerbepark" in Gesmold. Auf dem Betriebsgelände wurde ein Container aufgebrochen und durchwühlt, Diebesgut wurde nach einer ersten Einschätzung nicht erlangt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 1.000 Euro. Die Tat steht möglicherweise im Zusammenhang mit zwei weiteren Einbrüchen im betroffenen Gewerbepark. Hinweise zu den Taten bitte an die Polizei in Melle unter 05422/920600.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell