Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Einbruch bei Containerdienst

Melle (ots)

In der Nacht zum Montag, zwischen 22:50 Uhr und 05:45 Uhr, brachen ein oder mehrere unbekannte Täter in die Büroräumlichkeiten eines Containerdienstes in der Straße "Auf dem Platen" ein. Die Büros wurden durchwühlt, nennenswertes Diebesgut wurde nicht erlangt. Der entstandene Sachschaden übersteigt das Diebesgut um ein Vielfaches. Die Tat steht möglicherweise im Zusammenhang mit zwei weiteren Einbrüchen im betroffenen Gewerbepark. Hinweise zu den Taten bitte an die Polizei in Melle unter 05422/920600.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell