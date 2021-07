Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Trekking-Pedelec in der Innenstadt gestohlen

Osnabrück (ots)

Am Domhof erbeuteten Unbekannte am Freitag ein Pedelec der Marke Haibike, Modell SDuro 4.0. Der Eigentümer des bronze/beige-metallicfarbenden Trekkingrades hatte dieses gegen 17.35 Uhr an eine Straßenlaterne angeschlossen. Als er gegen 20 Uhr zurückkehrte, musste er feststellen, dass Diebe sein Fahrrad gestohlen hatten. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, melden sich bitte bei der Osnabrücker Polizei, Telefon 0541/327-2215 oder 327-3240.

