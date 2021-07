Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Einbruch auf Recyclinghof

Melle (ots)

In der Zeit von Freitagmittag bis Montagmorgen drangen Unbekannte in ein Gebäude auf dem Gelände eines Recyclinghofes an der Straße "Im Gewerbepark" ein. Die Räumlichkeiten wurden durchsucht und eine kleine Summe Bargeld wurde entwendet. Der entstandene Sachschaden übersteigt das Diebesgut mit etwa 3.000 Euro um ein Vielfaches. Die Tat steht möglicherweise im Zusammenhang mit zwei weiteren Einbrüchen im betroffenen Gewerbepark. Hinweise zu den Taten bitte an die Polizei in Melle unter 05422/920600.

