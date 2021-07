Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte - Pedelec aus Tiefgarage gestohlen

Georgsmarienhütte (ots)

An der Oeseder Straße entwendeten Unbekannte am Montagmorgen ein Pedelec der Marke Haibike, Modell SDuro Hardseven 7.0. Das blaue Trekkingrad, mit einem 27,5cm-Rahmen, stand verschlossen in der Tiefgarage eines Geldinstitutes, als der oder die Täter sich zwischen 07.50 und 09 Uhr daran zu schaffen machten und das Pedelec mitnahmen. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizei in Georgsmarienhütte, Telefon 05401/879500.

