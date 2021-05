Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz- Bundespolizei nimmt 39-jährigen Mann vorläufig fest

Oelde (ots)

Am Samstagabend (29.Mai) haben Beamte der Bundespolizei einen 39-jährigen Oelder im Bahnhof Oelde vorläufig festgenommen. Dieser hatte sich beim Erblicken der Streife eines Jutebeutels entledigt und versuchte die Örtlichkeit zu verlassen. Die Einsatzkräfte kontrollierten daraufhin den Mann sowie den Inhalt des Jutebeutels. Hierbei stellten sie fest, dass sich in dem Beutel ca.150 gr. Amphetamine befanden und der Mann weitere Betäubungsmittel in geringer Menge sowie ein Taschenmesser griffbreit mit sich führte. Zuständigkeitshalber übergaben die Bundespolizisten den 39-jährigen Deutschen und die sichergestellten Gegenstände an die Polizeiwache in Oelde.

