Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bilsen. Einbruch in ein Wohnhaus in der Schanzenstraße - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am heutigen Dienstag (18.05.2021) gegen 03:55 Uhr, kam es zu einem Einbruchdiebstahl in ein Wohnhaus in der Schanzenstraße (Bilsen).

Die Bewohner waren zur Tatzeit im Hause und wurden durch die Geräuschentwicklung der Täter geweckt. Zu dieser Zeit verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zum Einfamilienhaus und hatten bereits alle Schränke und Behältnisse nach Wertgegenständen durchwühlt.

Mit zwei erbeuteten Wertgelassen flüchteten die Diebe unerkannt und vermutlich mit einem Pkw der Marke VW Passat in unbekannte Richtung.

Zeugen werden gebeten, ihre Beobachtungen zu diesem Tatgeschehen dem Sachgebiet 4 bei der Kriminalpolizei Pinneberg unter der Telefonnummer 04101 / 202-0 oder per E-Mail unter der Adresse SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de zu melden.

