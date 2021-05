Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bornhöved, Verkehrsunfall mit schwer verletzter 15jährigen Radfahrerin

Bad Segeberg (ots)

Am 18.05.2021, gegen 08.20 Uhr ist es in Bornhöved, in der Tarbeker Straße zu einem folgenschweren Verkehrsunfall gekommen.

Ein 79jähriger Fahrer aus Marl (NRW) befuhr mit seinem Pkw Audi A 6 die außerorts gelegene Tarbeker Straße (L 69) aus Richtung Bornhöved in Richtung Tarbek. Im Einmündungsbereich der Straße Am Ackerhorst kam es zu einem Zusammenstoß mit einer 15jährigen Radfahrerin aus dem Kreis Segeberg, die nach links auf die L 69 eingebogen war.

Nach der Kollision und dem folgenden Aufprall auf der Fahrbahn hat sich die 15jährige schwere aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen zugezogen, der Autofahrer verletzte sich leicht. Die Jugendliche wurde durch herbeigerufene Rettungskräfte notärztlich versorgt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus eingeliefert.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 5000 Euro, die L 69 wurde für zwei Stunden voll gesperrt. Die Polizei in Trappenkamp hat die Ermittlungen gegen den Autofahrer wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung und gegen die Radfahrerin wegen einer Vorfahrtsmissachtung aufgenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell