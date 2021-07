Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Menslage - Cabrioverdeck beschädigt und Autoradio sowie Batterie gestohlen

Menslage (ots)

Unbekannte verschafften sich zwischen Freitag, 23 Uhr, und Montag, 08.15 Uhr, Zutritt zu einer Halle am Rüskenbrink. In der Halle beschädigten sie das Verdeck eines Cabrios und stahlen aus dem blauen BMW das Radio, die Autobatterie und eine geringe Menge Bargeld. Die Polizei in Bersenbrück bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Rufnummer 05439/9690 entgegengenommen.

