Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Weiterer Einbruch in Handyshop

Osnabrück (ots)

Am Montagmorgen, zwischen 07:30 Uhr und 08:15 Uhr, brach ein Unbekannter in einen Handyshop an der Dielingerstraße ein. Das Glaselement der Eingangstür wurde gewaltsam entfernt und es wurden ein Laptop, ein Handscanner und vier Mobiltelefon-Dummys entwendet. Ob diese Tat ebenfalls auf das Konto eines 40-jährigen Osnabrückers geht, der kurz zuvor mit zwei ähnlichen Taten in Verbindung gebracht werden konnte, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei erhofft sich Hinweise von Augenzeugen. Die Tat könnte von Verkehrsteilnehmern beobachtet worden sein, die auf der Dielingerstraße vor der Ampel in Richtung Heger-Tor-Wall warteten. Erreichbar sind die Ermittler unter 0541/327-2215.

