Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Einbrüche in Gartenlauben

Osnabrück (ots)

In der Zeit von Sonntagnachmittag bis Montagmittag brach ein Unbekannter in zwei Gartenlauben in der Kleingartensiedlung an der Helmut-Stockmeier-Straße ein. Die Gärten sind zwischen dem Klärwerk und dem Sportplatz des TSG 07 Burg Gretesch gelegen. Entwendet wurden ein Sportbogen, eine Außenlampe und ein Bewegungsmelder. Wer Hinweise zu den Laubenaufbrüchen geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 0541/327-2115.

