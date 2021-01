Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung an drei Pkw

Contwig (ots)

Zeit: 23.01.2021, 22:00 Uhr - 22:10 Uhr. Ort: Contwig, Bahnhofstraße 30. SV: Drei hintereinander auf dem Bürgersteig geparkte Pkw wurden von einem bislang unbekannten Täter am jeweils linken Außenspiegel (zur Fahrbahn hin) - möglicherweise durch Tritte - beschädigt. Es handelt sich um einen schwarzen VW-Golf, einen grauen VW-Beetle und einen schwarzen Dacia Sandero. Es entstand Sachschaden von ca. 1.100 EUR. Im vermuteten Tatzeitraum hörte ein Zeuge einen lauten Knall, der mit hoher Wahrscheinlichkeit durch den Täter verursacht wurde. Die Person, die daraufhin vom Tatort in Richtung Hahnbergstraße weglief, wird wie folgt beschrieben:

- Vermutlich männlich - Schwarze/r Jacke bzw. Pullover mit Kapuze, über dem Kopf getragen - Trug kleinen dunklen Rucksack

Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Zweibrücken unter Tel. 06332/9760 bzw. per E-Mail an pizweibruecken@polizei.rlp.de. |pizw

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell