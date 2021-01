Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Berauschte Autofahrerin - Aus Fehler nichts gelernt

Dahn (ots)

Am frühen Sonntagmorgen gegen 02.30 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Dahn in der Hauensteiner Straße die 29-jährige Fahrerin eines VW Touran. Bei der Frau konnten deutliche Anzeichen auf einen vorangegangenen Drogenkonsum festgestellt werden. Ein Vortest verlief positiv auf Amfetamin, worauf ihr eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein sichergestellt wurden. Die junge Frau war bereits in der vergangenen Woche wegen einer Autofahrt unter Drogeneinfluss festgestellt worden.

