Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Nägel auf Fahrbahn gestreut

Hermersbergerhof (ots)

Am Samstag Nachmittag meldeten Wanderer, dass sich auf der Forststraße zwischen Hermersbergerhof und dem Luitpoltsturm Nägel auf der Fahrbahn liegen würden. Vor Ort konnten durch die Polizei tatsächlich mehrere hundert Drahtstifte bzw. "Nägel" verschiedenster Größe auf der Fahrbahn vorgefunden werden, die durch eine bislang unbekannte Person dort verteilt worden waren. Zudem war die Absperrung in Höhe des Horstweges beseite geschoben worden. Die Forststraße ist zwar im Winter gesperrt, wird aber dennoch durch Berechtigte befahren. Ob durch die Aktion jemand beschädigt wurde, ist bislang nicht bekannt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Dahn unter Tel. 06391-9160.

