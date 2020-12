POL-LIP: Lage. E-Bike-Fahrerin schwer verletzt.

Polizei Lippe

Am Dienstagmittag wurde eine E-Bike-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall in der Lemgoer Straße schwer verletzt. Gegen 12 Uhr war eine 39-Jährige in ihrem schwarzen VW Passat auf der Freiligrathstraße unterwegs und wollte nach rechts in die Lemgoer Straße einbiegen. Dabei missachtete sie den Vorrang einer 23-Jährigen auf einem E-Bike, die die Freiligrathstraße queren wollte. Es kam zum Zusammenstoß und die Radlerin stürzte. Die 23-Jährige musste schwer verletzt ins Klinikum gebracht werden. Zeugen des Unfalls informieren bitte das Verkehrskommissariat in Bad Salzuflen unter 05222 98180.

Nach Zeugenaussagen trug die E-Bike-Fahrerin zum Unfallzeitpunkt Kopfhörer. Gerade in der dunklen Jahreszeit sind Radfahrende und Fußgänger besonders gefährdet, weil sie schlecht gesehen werden. Die Polizei Lippe empfiehlt deshalb, möglichst helle, reflektierende Kleidung zu tragen und zusätzlich Ablenkungen wie lautes Musikhören oder Blicke ins Handy zu vermeiden, wenn Sie sich im Straßenverkehr bewegen. Dadurch können Sie auf brenzlige Situationen schneller reagieren und sich schützen.

