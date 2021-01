Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch in Tabakladen mit Verfolgung und Festnahme von drei Tatverdächtigen

Zweibrücken (ots)

Zeit: 25.01.2021, 00:35 Uhr. Ort: Zweibrücken, Pariser Straße 4. SV: Das falsche - weil technisch überwachte - Objekt hatten sich drei Täter im Alter von 25, 39 und 54 Jahren ausgesucht, die nach Aufhebeln eines vergitterten Fensters und Einschlagen der dahinter liegenden Fensterscheibe in einen Tabakladen eingestiegen waren (mindestens ein Täter) und von innen große Mengen an Zigaretten, ein Geldregister und die Kasse nach draußen übergeben hatten. Dort deponierten sie das Diebesgut zunächst in einer gelben Mülltonne, die sie vor Ort vorgefunden hatten. Als sich mehrere Funkstreifenbesatzungen der Polizeiinspektion Zweibrücken dem Tatort näherten, flüchteten die drei Täter sternförmig vom Tatort, wurden aber allesamt nach Verfolgung zu Fuß von den eingesetzten Kräften gestellt und festgenommen. Der Täter im Innern des Ladens, der zuerst noch aus dem Tabakladen nach außen klettern musste, konnte nur wenige Meter vom Objekt entfernt gestellt werden. Der zweite Täter rannte Richtung Kreisel an der Eishalle und konnte nach ca. 150 Metern gestellt werden. Der dritte Täter rannte Richtung Europa-Hotel, wo er sich in einem Gebüsch neben dem Gebäude versteckte. Da es geschneit hatte, war seine Spur nicht schwer zu verfolgen. Das Diebesgut im Gesamtwert von mindestens 5.000 EUR blieb vollständig am Tatort zurück und wurde dem Geschäftsinhaber zurückgegeben. Bei der Tatortaufnahme wurde festgestellt, dass die Einbrecher vor dem Einsteigen ins Objekt eine Videokamera im Außenbereich mit einem Baseballschläger zerstört hatten. Insgesamt dürfte der Sachschaden bei mindestens 2.000 EUR liegen. Darin enthalten sind auch Beschädigungen, die die Täter im Innern des Ladens durch Umherwerfen von Getränkedosen verursachten. Die Festgenommenen, die teilweise unter Alkoholeinfluss standen (25-jähriger Tatverdächtiger: 1,32 Promille Atemalkoholgehalt, 54-jähriger Tatverdächtiger: 0,98 Promille Atemalkoholgehalt), wurden erkennungsdienstlich behandelt und nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt. Sie erwartet ein Strafverfahren wegen Einbruchdiebstahls.

