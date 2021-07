Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle - Münzautomaten aufgebrochen

Melle (ots)

Auf dem Gelände einer Tankstelle an der Gerdener Straße brachen Unbekannte zwei Münzautomaten auf. Der oder die Täter machten sich zwischen Dienstag, 12 Uhr, und Mittwoch, 05 Uhr, an einem Staubsauger und einem Hochdruckreiniger zu schaffen und erbeuteten aus den Automaten Bargeld. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Melle, Telefon 05422/920600.

