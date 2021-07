Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - Zeugenaufruf zu Diebstahl von zwei wertigen Fahrrädern

Hildesheim (ots)

Sarstedt, Hindenburger Weg (al) Im Zeitraum vom 03.07.21 ca. 21 Uhr bis zum 04.07.21 ca. 13:30 Uhr hat ein unbekannter Täter vermutl. freien Zugang durch unverschlossene Türen zu einem Kellerabteil eines Mehrparteienwohnhauses gehabt. Hier hat er zwei mit Zubehör aufgewertete Fahrräder der Marke Radon (1x Citybike, 1x Mountainbike) gesehen. Mittels roher Gewalt durch Ziehen an der mit einem Vorhängeschloss gesicherten Tür kann er den Schließriegel abreißen und die Fahrräder unerkannt entwenden. Der Gesamtwert der Fahrräder beläuft sich auf ca. 4200 EUR. Wer in der Nacht in Tatortnähe verdächtige Personen oder Umstände beobachten konnte, wird gebeten, sich bei der Polizei Sarstedt unter 05066-9850 zu melden.

