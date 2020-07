Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Fahrradrollstuhlfahrerin

Dinslaken (ots)

Am Donnerstag, 16.07.2020, gegen 14:58 Uhr kam es in Dinslaken auf der Duisburger Straße zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Rollstuhlfahrerin. Eine 85-jährige Frau aus Dinslaken befuhr mit ihrem PKW die Kreuzstraße in Fahrtrichtung des dortigen Kreisverkehrs. Sie fuhr in den Kreisverkehr und verließ diesen in Richtung Duisburger Straße. Bei dem Abbiegevorgang in die Duisburger Straße achtete sie nicht auf eine 55-jährige Frau aus Dinslaken, die mit einem Fahrradrollstuhl die dortige Fahrbahn von rechts nach links überqueren wollte. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Fahrradrollstuhl unter dem PKW eingeklemmt und über mehrere Meter mitgeschleift wurde. Die 85-Jährige lenkte ihren PKW nach rechts und prallte gegen einen dort geparkten PKW. Bei dem Unfall wurde die 55-Jährige schwer verletzt und mit dem Rettungswagen zu einem Krankenhaus nach Dinslaken verbracht. Eine Lebensgefahr konnte nicht ausgeschlossen werden.

