Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Iburg: Zeuge nach rassistischen Beleidigungen gesucht

Bad Iburg (ots)

Die Polizei Bad Iburg sucht nach einem Vorfall vom 12.07.2021 einen aufmerksamen Zeugen, der einer Frau und ihrem Kind bei einem Fall von rassistischen Beleidigungen zur Hilfe kam. Am Tattag hatten die späteren Opfer beim Edeka an der Osnabrücker Straße eingekauft. Sie befanden sich auf dem Gehweg an der Osnabrücker Straße in Richtung Stadtmitte, als sie auf offener Straße von einem 68-jährigen Bad Iburger beschimpft wurden. Der Mann kochte über vor Wut und beleidigte und bedrohte die Mutter und ihre Tochter wiederholt, dabei spielte insbesondere ihr Migrationshintergrund eine Rolle. Ein aufmerksamer Zeuge, ein Mann im Alter von 40 bis 50 Jahren und mit einem Fahrrad, riet den Opfern eindringlich sich der Situation durch Flucht zu entziehen. Er half der Frau und dem Mädchen so aus der Situation. Der hilfsbereite Mann wird gebeten sich mit der Polizei in Bad Iburg oder Georgsmarienhütte in Verbindung zu setzen. Erreichbar sind die Beamten unter 05403/796690 oder 05401/879500.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell