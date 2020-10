Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Smartphone in Praxis entwendet - Ortung hilft bei der Tatklärung

Neuss (ots)

Am Mittwoch (21.10.), zwischen 17:00 Uhr und 19:30 Uhr, entwendete eine zunächst unbekannte Person in einer Neusser Physiotherapiepraxis ein Smartphone. Das Diebstahlsopfer konnte der Kriminalpolizei einen Standort des Mobiltelefons mitteilen. Hierdurch ergab sich eine ungefähre Übereinstimmung mit der Anschrift eines 56-jährigen Mannes, der nachweislich zum Zeitpunkt des Diebstahls in der Praxis gewesen war. Der mutmaßliche Täter wurde noch am selben Abend durch die Kriminalpolizei an seiner Wohnanschrift in Neuss aufgesucht. Hier fanden die Beamten dann tatsächlich auch das Diebesgut, sodass dieses noch am gleichen Tag der rechtmäßigen Eigentümerin wieder ausgehändigt werden konnte. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang eindringlich darauf hin, dass Wertgegenstände, auch an vermeintlich sicheren Orten wie dem Arbeitsplatz, niemals unbeobachtet gelassen werden sollten.

