Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Katalysatoren-Diebe trieben ihr Unwesen im Rhein-Kreis Neuss

Neuss, Korschenbroich (ots)

In Neuss-Selikum hatten es Unbekannte auf Katalysatoren an Fahrzeugen abgesehen. Am Nixhütter Weg entwendeten die Diebe am Dienstag (20.10.) an einem grauen Daimler Chrysler sowie an einem schwarzen VW Lupo die Katalysatoren. Der Tatzeitraum lag zwischen 6 und 16:30 Uhr. Zusätzlich erfuhr die Polizei am Mittwoch (21.10.) von einem Katalysatoren-Diebstahl an der Rheydter Straße in Neuss auf einem Mitfahrerparkplatz. Betroffen war ein Daimler. Die Beamten stellten vor Ort fest, dass auch der Katalysator eines grauen VW Golf entwendet wurde. Die Unbekannten machten sich vermutlich irgendwann im Zeitraum zwischen 9 und 14:30 Uhr, an den Autos zu schaffen.

Unbekannte haben in den letzten Tagen nicht nur in Neuss Katalysatoren von Autos ins Visier genommen, sondern auch in Korschenbroich. Am Mittwoch (21.10.) bemerkte eine Neusserin, dass ihr Mercedes beim Fahren laute Geräusche machte. Eine Werkstatt stellte noch am selben Tag fest, dass der Katalysator des Autos abgeflext worden war. Der graue Wagen stand zum mutmaßlichen Tatzeit, zwischen 9 und 16:15 Uhr, auf einem Parkplatz an der Werner-von-Siemens-Straße in Korschenbroich.

Da für den Diebstahl der Auspuffteile das jeweilige Fahrzeug höchst wahrscheinlich etwas angehoben beziehungsweise aufgebockt werden muss, sind die Straftaten möglicherweise nicht unbemerkt geblieben.

Die Kriminalpolizei hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen an den oben genannten Tatorten gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

