Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit Sachschaden

57537 Wissen, Bahnhofstr. (ots)

Am Do., 28.01.2021, gegen 15:40 Uhr, befuhren ein 54-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw Audi A3 und nachfolgend ein 23-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw VW Lupo die Bahnhofstr. in Wissen aus Richtung Nisterbrück kommend. In Höhe der Einmündung Wiesenstr. wurde der 23-Jährige durch ein anderes Verkehrsunfallereignis abgelenkt und fuhr auf den verkehrsbedingt haltenden PKW Audi auf. Es entstand mittlerer Sachschaden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell