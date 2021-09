Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung

Rastatt (ots)

Die Hintergründe zu einem Vorfall am Montagmorgen in der Lyzeumstraße sind derzeit Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 31-Jähriger gegen 10.40 Uhr eine Bekannte zu Boden gerissen und die Frau verletzt haben. Durch Zeugen konnte der Mann von der weiteren Tatausführung abgehalten werden. Die 23 Jahre alte Frau wurde in eine nahe gelegene Klinik gebracht. Der Täter konnte von den Beamten des Polizeireviers Rastatt vorläufig festgenommen werden.

/ph

