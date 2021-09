Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kappel-Grafenhausen - Radfahrer schwer verletzt

Kappel-Grafenhausen (ots)

Ein Unfall in der Mühlenstraße führte am Montagabend zu einem schwerverletzten Fahrradfahrer. Gegen 18:50 Uhr wollte ein 22-Jähriger mit seinem Mofa von einem Hof aus in die Straße einbiegen, als er, wohl aus Unachtsamkeit, einer Gruppe von Radfahrern die Vorfahrt nahm. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste einer der Pedelec-Fahrer sehr stark abbremsen, wobei er zu Fall kam und sich schwer verletzte. Der 36-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Klinikum gebracht.

/cp

