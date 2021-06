Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Heidekreis: Polizei und Verkehrswachten im Heidekreis mahnen mit Bannern zum Tag der Verkehrssicherheit

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Heidekreis (ots)

Tippen tötet - Ablenkung erhöht das Unfallrisiko Polizei und Verkehrswachten im Heidekreis mahnen mit Bannern zum Tag der Verkehrssicherheit

Heidekreis: In jedem Jahr findet seit 2005 am dritten Samstag im Juni der vom Deutschen Verkehrssicherheitsrat (DVR) initiierte, bundesweite "Tag der Verkehrssicherheit" statt. Rund um diesen Tag machen unterschiedlichen Träger der Verkehrssicherheitsarbeit mit Präventionsaktionen auf viele Themen rund um den Straßenverkehr aufmerksam. Die Polizei im Heidekreis will in Zusammenarbeit mit den drei Verkehrswachten aus Munster, Soltau und Walsrode, sowie den Leitern der Berufsbildenden Schulen in Walsrode und Soltau die Kampagne "Tippen tötet" öffentlich machen. Um auf das Thema aufmerksam zu machen wurden in den Parklatzbereichen der zwei Berufsschulen im Heidekreis aussagekräftige "Tippen-tötet" -Banner aufgehängt. Diese sollen insbesondere die jungen Fahranfänger daran erinnern, dass Ablenkung durch z.B. Nutzung des Handys während der Fahrt tödliche Folgen haben kann. "Eine gute Aktion die wir gerne Unterstützen, da es auch um die Sicherheit unserer Schüler*innen geht " so Gaby Tinnemeier und Andre Kwiatkowski, Schulleiter*in der Berufsbildenden Schulen Soltau und Walsrode. Ablenkung im Straßenverkehr durch die Nutzung von Handys oder anderer technischer Geräte ist oftmals die Ursache vieler Unfälle und wird häufig unterschätzt. Ein zweisekündiger Blick auf das Handy genügt, um bei einer Geschwindigkeit von 50 km/h eine Strecke von 28 Metern im "Blindflug" zurückzulegen. Doch nicht nur das Handy, sondern angeregte Unterhaltung, laute Musik, Zuwendung zu den Kindern oder ein Griff ins Handschuhfach sind ebenso Momente der Ablenkung und können fatale Folgen haben. Neben Autofahrern sieht man leider viel zu oft aber auch Radfahrer und Fußgänger die sich mehr ihrem Handy als dem Straßenverkehr widmen und dabei sich und andere in Gefahr bringen. In Bad Fallingbostel beteiligt sich daher auch die Lieth-Schule an der Aktion. Gemeinsam mit dem zweiten Vorsitzenden der Verkehrswacht Walsrode, Wolfgang Börner, wurden dem Schulleiter Andreas Gzionska am Montag zwei speziell für Radfahrende und Fußgänger überreicht, welche dann sichtbar im Schulbereich angebracht werden sollen, um die Schüler zu sensibilisieren. Weitere solcher Banner, werden in weiteren Orten im Heidekreis aufgehängt. "Damit möchten wir möglichst viel Aufmerksamkeit auf das Thema lenken", so Frank Rohleder Verkehrssicherheitsberater (VSB) der Polizeiinspektion Heidekreis. "Immer noch sieht man zu viele Auto- und Radfahrer, welche ihre Handys während der Fahrt nutzen. Gerade auf unseren bewaldeten Landstraßen im Heidekreis kann für den Autofahrer der Moment der Unachtsamkeit schnell an einem Straßenbaum enden", weiß Rohleder. "Das Handy kann warten - kommen Sie sicher ans Ziel!", so der VSB abschließend. Dabei droht dem Kraftfahrzeugführer ein Bußgeld von 100 Euro und ein Punkt in Flensburg, wenn sie ein mobiles Endgerät nutzen. Bei einer Gefährdung oder sogar Schädigung anderer Verkehrsteilnehmer steigt das Bußgeld auf 150 bis 200 Euro an. Selbst für Radfahrende ist eine Handynutzung verboten. Da kostet der Spaß 55 Euro. Geld, das man sinnvoller Weise in einen Fahrradhelm investieren sollte, empfiehlt Rohleder.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell