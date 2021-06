Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schwarmstedt: Festnahme: Polizei überrascht Betrüger auf frischer Tat; Rethem: Außenbordmotor gestohlen; Schneverdingen: Einbrecher scheitern an Kellertür

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 18.06.2021 Nr. 1

18.06 / Festnahme: Polizei überrascht Betrüger auf frischer Tat

Schwarmstedt: Polizeibeamte nahmen am Dienstagnachmittag ein Täterpaar in Schwarmstedt fest, das im Verdacht steht, ein Konto gehackt und Ware auf Kosten des Opfers bestellt zu haben. Konkret ging es in diesem Fall um ein Iphone 12 Pro Max im Wert von rund 1.200 Euro. Das Opfer hatte den Vorgang bemerkt, reklamiert und die Bestellung storniert. Die Ware wurde trotzdem an einen Paketshop ausgeliefert. Als das Täterpaar auftauchte warteten die Polizei bereits im Shop an der Bahnhofstraße und nahm es fest. Während die 16jährige Täterin das Geschäft betrat und das Paket entgegennehmen wollte, wartete ihr 18jähriger Begleiter im Fahrzeug auf dem Fahrersitz, wo auch er durch hinzueilende Polizeikräfte festgenommen wurde. Die Jugendliche hatte drei gefälschte ID-Karten dabei. Der Heranwachsende ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Beide wurden mit zur Dienststelle genommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Es wurden mehrere Strafverfahren gegen die in Hamburg wohnhaften Tatverdächtigen eingeleitet.

17.06 / Außenbordmotor gestohlen

Rethem: In der Zeit zwischen Mittwoch, 09.06.21 und Donnerstag, 17.06.21 begaben sich Unbekannte auf ein umfriedetes Gelände am Bösselweg und entwendeten einen Außenbordmotor, der an einem Motorboot befestigt war. Der Schaden wird auf rund 3.700 Euro geschätzt. Hinweise zur Tat und zum Verbleib des Motors nimmt die Polizei Rethem unter 05165/291340 entgegen.

17.06 / Einbrecher scheitern an Kellertür

Schneverdingen: Unbekannte versuchten in der Zeit von Mittwoch auf Donnerstag durch Aufbohren und Abbrechen des Zylinderschlosses der Kellertür eines Wohnhauses an der Brockmann-Meyerhof-Straße in das Objekt zu gelangen. Der Einstieg misslang - Die Tür hielt stand.

17.06 / Hecke fängt Feuer

Bad Fallingbostel: Beim Abbrennen von zerkleinerten Holzmöbeln im Vorgarten eines Einfamilienhauses am Eckernkamp geriet am Donnerstagmittag aufgrund der seit mehreren Tagen vorherrschenden Trockenheit sowie der hohen Temperaturen eine in unmittelbarer Nähe befindliche Hecke in Brand. Das Feuer wurde gelöscht. Gegen den 37jährigern Verursacher leiteten die Polizeibeamten ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung ein.

17.06 / Reifen an Haltestelle aufgeschlitzt - Polizei bittet um Hinweise

Grindau: Unbekannte schlitzten am Donnerstag, zwischen 07.30 und 12.35 Uhr, an der Haltestelle "Buchholzer Mühlenweg" an insgesamt drei Fahrrädern die Vorderreifen auf. Täterhinweise nimmt die Polizei Schwarmstedt unter 05071/800350 entgegen.

17.06 / Motorhaube zerkratzt

Schneverdingen: In der Zeit zwischen Dienstag, 14.30 und Donnerstag, 14.30 Uhr kratzten Unbekannte die Buchstaben "ACAB" in die Motorhaube eines VW Fox, der am Föhrengrund abgestellt war. Der Schaden wird auf rund 800 Euro geschätzt. Hinweise zur Tat bitte an die Polizei Schneverdingen unter 05193/982500.

