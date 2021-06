Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Fahrraddieb verhaftet; Buchholz: Unfall: Blinker rechts, abgebogen links; Soltau: Portmonee an der Kasse entwendet

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 15.06.2021 Nr. 1

15.06 / Fahrraddieb verhaftet

Walsrode: Nach einem Zeugenhinweis nahmen Polizeibeamte in der Nacht zu Dienstag (15.06.2021) einen 21jährigen Walsroder fest: Der Heranwachsende war dabei beobachtet worden, als er sich an den abgestellten Fahrrädern am Bahnhof "zu schaffen" machte. Nachdem er von den Beamten angesprochen wurde, schnappte er sich trotzdem ein Fahrrad, um damit loszufahren. Er wurde von den Polizisten festgehalten und zur Verhinderung der Begehung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Der Fahrraddieb hatte nämlich 2,03 Promille gepustet. Es wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

14.06 / Unfall: Blinker rechts, abgebogen links

Buchholz: Auf der B214, zwischen der A7 und Buchholz kam es am Montagnachmittag zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Beteiligter leicht verletzt wurde. Eine 55jährige Frau aus Essel verlangsamte ihr Geschwindigkeit, um nach links abzubiegen. Ein 31jähriger Schwarmstedter fuhr hinter der Frau und überholte das Fahrzeug an einer durchzogenen Linie. Es kam zum Zusammenstoß, in dessen Folge sich sein Fahrzeug überschlug. Nach Angaben des Verletzten soll die Frau zunächst den rechten Blinker benutzt haben.

14.06 / Portmonee an der Kasse entwendet

Soltau: Einem 70jährigen Wietzendorfer wurde am Montagmittag, gegen 13.00 Uhr das Portmonee in der C&A-Filiale in Soltau gestohlen. Das Opfer befand sich an der Kasse, als ein Mann und eine Frau sich dicht an ihn stellten, sodass eine Mitarbeiterin der Filiale bereits auf das Abstandsgebot hinweisen musste. Als der Mann bezahlen wollte stellte er fest, dass das Portmonee nicht mehr da war.

