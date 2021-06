Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Ausgewichen und bei Sturz schwer verletzt

Gronau (ots)

Schwere Verletzungen hat sich ein Radfahrer am Mittwoch in Gronau-Epe bei einem Unfall zugezogen. Der 70-Jährige war gegen 20.00 Uhr auf einem Waldweg aus Richtung Nienborger Damm kommend unterwegs. Seinen Angaben zufolge kam dort in einer Kurve unvermittelt mit hoher Geschwindigkeit ein Mountainbike-Fahrer aus einem anderen Weg. Der Gronauer erschrak, wich aus und prallte gegen eine Bank. Die Polizei bittet den anderen Radfahrer sowie Zeugen, die Hinweise geben können, unter Tel. (02562) 9260 das Verkehrskommissariat anzurufen.

