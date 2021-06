Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Kind überholt und dabei touchiert

Gronau (ots)

Leichte Verletzungen hat ein 13 Jahre alter Radfahrer am Mittwoch in Gronau bei einem Verkehrsunfall erlitten. Der Junge befuhr gegen 07.30 Uhr den Riekenhofweg aus Richtung Epe kommend in Richtung Gronau. Seinen Angaben zufolge überholte ihn dort ein schwarzer Volkswagen Transporter T5 und touchierte ihn. Der Junge stürzte, der andere Beteiligte habe sich entfernt. Bei dem Fahrer habe es sich um einen älteren Mann gehandelt. Die Polizei bittet den Fahrer sowie möglich weitere Zeugen, sich unter Tel. (02562) 9260 mit dem Verkehrskommissariat in Verbindung zu setzen.

