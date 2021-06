Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Radfahrer beim Zurücksetzen erfasst

Reken (ots)

Beim Rangieren ist eine Autofahrerin am Mittwoch in Reken gegen einen Radfahrer gestoßen. Der Mann erlitt leichte Verletzungen. Zu dem Unfall kam es gegen 12.15 Uhr auf einem Parkplatz an der Straße Am Wehrturm, als die 47-jährige Rekenerin rückwärts ausparken wollte. Ein Rettungswagen brachte den leicht verletzten 75-jährigen Rekener in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von Euro.

