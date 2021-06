Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Radfahrerin beim Einbiegen übersehen

Ahaus (ots)

Leichte Verletzungen hat eine Radfahrerin am Donnerstag in Ahaus bei einem Verkehrsunfall erlitten. Ein 55-Jähriger wollte gegen 05.35 Uhr mit seinem Wagen vom Scheelenkamp nach rechts in die bevorrechtigte Parallelstraße einbiegen. Dabei übersah der Ahauser die 50-Jährige, die auf dem Radweg an der Parallelstraße in Richtung Hindenburgallee unterwegs war. Ein Rettungswagen brachte die Ahauserin zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro.

