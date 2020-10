Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Fahrzeug rammt Holzhütte

DedelstorfDedelstorf (ots)

Dedelstorf, Kreisstraße 7 25.09.2020 - 28.09.2020

Die Polizei in Hankensbüttel sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich bereits am letzten Wochenende im September an der Kreisstraße 7 zwischen Wesendorf und Oerrel ereignet hat und erst jetzt zur Anzeige gebracht wurde.

Vermutlich ein Lkw oder eine landwirtschaftliche Arbeitsmaschine beschädigte in Höhe der Einmündung nach Langwedel offenbar beim Rückwärtsfahren eine hölzerne Schutzhütte, die sich im Eigentum der Gemeinde Dedelstorf befindet. Der Schaden entstand am Holzdach der Hütte und beträgt zirka 2.000 Euro. Der Unfall ereignete sich zwischen Freitag, 25. September, und Montag, 28. September. Während dieser Zeit wurde der Schotterweg neben der Hütte ausgebessert, ansonsten wird er auch landwirtschaftlich genutzt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Hankensbüttel, Telefon 05832/979340.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn

Presse-/Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Reuter

Telefon: + 49 (0)5371 / 980-104

Fax: + 49 (0)5371 / 980-130

E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell